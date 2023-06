Compartir Facebook

Una pareja de recién casados se dirigió a su fiesta de bodas de una forma muy peculiar, pues después de la ceremonia se dirigieron a la fiesta de bodas en un tren.

La boda suele ser una ceremonia con la que muchas parejas sueñan, sobre todo las novias que son quienes más anhelan ese momento. Esta al igual que otras ceremonias tiene ciertas tradiciones, pues hay muchos momentos en la boda que deben llevarse a cabo.

Una de las tradiciones más conocidas en la boda es que al finalizar la ceremonia, la pareja se dirija hacia su fiesta de bodas en una limosina.

Sin embargo, una pareja de Chile decidió no seguir esto al pie de la letra y sin importar las críticas se transportaron hacia su fiesta de bodas en un tren junto a sus invitados.

Pareja de recién casados se van en tren

La pareja que se hizo viral son Pamela Veloz, de 52 años, y Jorge Valenzuela, de 55 años, ellos se casaron en Santiago de Chile.

Los novios junto a más de 30 de sus invitados subieron al transporte público en una de sus estaciones. Al ingresar los trabajadores y los pasajeros se encontraban asombrados y confundidos por la situación.

La decisión fue tomada por la pareja debido a que su situación económica no iba muy bien, así que decidieron hacer algo más austero. Incluso advirtieron a sus invitados que llevaran sus tarjetas del Metro cargadas.

“En vez de recibir regalos queríamos dinero para ampliar la cocina. Entonces una amiga me dijo: Te pago el auto que los lleve. Le comenté a Jorge, que es como súper austero, y él dijo no, qué derroche, vámonos en Metro“, indicó Pamela.

“Él me decía que era como un escape romántico entre los dos, para iniciar nuestro matrimonio con una aventura juntos. Todo el mundo me decía: Pero cómo te vas a ir en Metro. ¿Pero por qué no? Cuando he viajado he visto a los novios en Nueva York o en Italia sacándose fotos en la calle, era como divertido“, añadió.

Los empleados del tren no dudaron en felicitar a la pareja mediante los altavoces y hasta les regalaron un set de tazas. Los trabajadores se emocionaron por el hecho de que la pareja los haya elegido como su transporte en ese día tan especial.

“Este tipo de solicitudes e historias de amor siempre serán bienvenidas en nuestra red (…) Ser parte de un día tan importante para una pareja es un tremendo honor para todos quienes trabajamos en Metro“, señalaron.