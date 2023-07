Compartir Facebook

¡A celebrar, merengues! Universitario continúa su buena racha en los torneos que viene disputando. Tras derrotar a Gimnasia por la Sudamericana y clasificar a los play offs, los cremas se concentran, por ahora, en no perder pisada en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Jorge Fossati entienden que, si quieren pelear por el campeonato a fin de año, deben ganar el segundo torneo del año y están empezando con buen pie. Ayer, con el retorno de Edison “Orejas” Flores, Universitario derrotó 2-0 a Alianza Atlético y, de momento, es tercero en la tabla del Clausura.

Triunfo de Universitario

El partido comenzó con el equipo de Universitario dominando las acciones. A los 9 minutos, Andy Polo hizo una destacada jugada por la banda derecha y pasó el balón a Alex Valera, pero su remate fue bien controlado por el arquero Diego Melián.

Doce minutos después, Valera tuvo nuevamente una oportunidad de marcar el primer gol tras una excelente jugada de Martín Pérez Guedes, pero su disparo no fue preciso y se perdió por encima del arco. A los 26 minutos, Luis Urruti anotaría el primero tras una serie de rebotes en el área sullanense. Alianza Atlético intentó responder de inmediato con un remate de Jeremy Canela, pero Williams Rivero estuvo atento y logró cerrar el espacio de manera destacada para evitar el gol.

En el minuto 40, Rodrigo Ureña recibió el balón fuera del área y disparó con gran potencia, pero el arquero Melián no pudo controlar el remate y el balón se introdujo en la portería. Tres minutos más tarde, Andy Polo, extremo de Universitario, también intentó marcar un gol, pero su tanto fue anulado debido a una falta cometida previamente por Alex Valera.

Para la etapa complementaria, el Monumental se puso de pie. Edison “Orejas” Flores, con una sonrisa en el rostro, volvía a vestir la camiseta del equipo de sus amores tras varios años jugando en el extranjero. Demostrando toda su habilidad, el volante nacional hizo de las suyas en el terreno de juego. Le puso un pase preciso a Álex Valera, quien no aprovechó la oportunidad. El partido acabaría 2-0 a favor de Universitario, quien ya se prepara para su siguiente enfrentamiento en el Clausura.

Flores de alegría

El encuentro entre Universitario y Alianza Sullana trajo el retorno a tienda crema de Edison Flores. “Orejas” no dudó en expresar su emoción y resaltó a la hinchada que se hizo presente en el Monumental.

«Muy contento de volver aquí al Monumental y jugar algunos minutos. Ahora toca el siguiente partido, que es el más importante», indicó en un primer momento.

«Creo que uno tiene que estar preparado para lo que toque en el momento. Hoy me tocó jugar de media punta y ahora no sé lo que pueda pasar (…) Creo que es muy importante estar en cualquier posición en la cual me toque. El profe ha hablado claramente que uno no se tiene que encasillar en una sola posición. Trato de mentalizarme en la posición que me toque», agregó.