¡Paren todo! Ale Venturo y su mensaje para el Gato Cuba: ¿qué dijo?

¡Nuevo dardo! Esta semana, el tema del momento es la separación de Ale Venturo y Rodrigo Gato Cuba. La pareja sorprendió a todos dejándose de seguir en redes sociales y luego, un informe de “Magaly Tv, La Firme” confirmaba la inminente ruptura de su relación. Pese a que ninguno de los dos ha salido a aclarar el motivo del término de su amorío, Ale Venturo viene compartiendo sentidos mensajes en redes sociales, que dejan entrever que el futbolista no actuó de manera correcta con ella.

¿Qué dijo Ale Venturo?

Mediante sus redes sociales, la propietaria de “La Nevera Fit” viene compartiendo diversos videos o mensajes que, aparentemente, serían indirectas para el Gato Cuba. En una de sus historias de Instagram, la cocinera posteó un video del cantante 2Pac. La canción elegida fue “Keep ya head up” y el fragmento escogido sería un verdadero “misil” para el Gato Cuba.

“¿Sabes lo que me hace infeliz? Cuando hacen bebés y dejan a una madre joven para ser un papi”, se escucha en parte de la canción. Esta no sería la primera vez que Ale comparte mensajes respecto a la actual situación que viene atravesando.

Mensaje de Ale Venturo

Hace unos días, al estilo Shakira, compartió la canción “Acróstico” en sus historias de Instagram. Cabe resaltar que esa canción fue lanzada por la cantante colombiana y en ella muestra que, tras su separación de Piqué, su único refugio son sus hijos.

Si bien es cierto que Venturo no ha especificado el motivo de su separación, en unas breves declaraciones a “Amor y Fuego”, la empresaria soltó una frase que se prestó para la especulación de diversos usuarios en redes.

«La confianza es básico. No voy a decir nada más. Todo lo mejor para mi hija porque ella siempre será prioridad», comentó Ale Venturo, dejando entrever que el lateral izquierdo había fallado su confianza.

Apoyo de Melissa Paredes y Activador

Gran sorpresa causó ver a Melissa Paredes y el Activador en la casa de Ale Venturo, tras su ruptura con el Gato Cuba. La pareja ha declarado que se solidariza en todo con la empresaria y le brindan su respaldo total.

Esta repentina amistad no ha sido bien recibida por usuarios en redes sociales, quienes cuestionan a la exchica reality y a su actual pareja por su “apoyo”, ya que aseguran que lo hacen solo para “limpiar su imagen”.

“Con amigas así…”, “Esa clase de amigas no te hacen bien Ale”, “elige mejor a tus amistades”, “como vas a ser amiga de la ex de tu ex y la persona que se metió en su relación”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.