Lady Guillén: “Mi pasado lo dejé atrás”

Con lágrimas en los ojos y con la emoción a flor de piel, la conductora de ‘Tengo algo que decirte’ confirmó que tiene cuatro meses de gestación y dijo estar viviendo la mejor etapa de su vida. “Dos días antes del fallecimiento de mi madre (su abuela) me entero que estaba gestando y como le decía a todos los que me conocen, mi mamá se me fue contenta, sabiendo que me dejaba acompañada”, mencionó la exbailarina.

Asimismo, Lady Guillén contó que la vida de su hija corrió riesgo pues estuvo cargada de tensión y tristeza tras la muerte de su abuela y no dudó en dedicarle unas palabras a su actual pareja. “Christian (su pareja) sé que me estás viendo amor, sé que las cosas pasan por algo y mi mamita está bendiciendo a esta bebita que ha pasado momentos muy difíciles. Cuando empecé esta nueva temporada yo estaba sin tacos y estaba sentada, tenía mucha tristeza y mi bebé estuvo un poco delicada de salud y tuve que estar en cama, pero esta guerrerita s e pudo recuperar y pasé la etapa de peligro en mi embarazo y todo lo que haga a partir de hoy es para mi compañero y mi hija”, precisó la conductora quién contó que su bebé llevará el nombre de su abuela.

Como se sabe, Lady fue víctima de violencia física y psicológica por su expareja Ronny García quien hoy en día cumple su condena en el penal de Chincha. Pese a lo vivido en el pasado, la conductora inicia una nueva etapa como mujer y dijo señaló que ha vuelto a creer en el amor.

“Después de que una mujer violentada tiene derecho a creer en el amor, yo no pensé en volver a tener una relación y menos en ser madre. Estoy orgullosa de tener un hombre bueno a mi lado, y de darme el regalo maravilloso de tener un hijo”, añadió Lady.

Finalmente, la figura de Latina mencionó que se casará con su pareja y al parecer ya le pidieron la mano, pues llevaba puesto un anillo de compromiso. “Ahora empiezo una nueva vida, mi pasado quedó en el futuro, ahora sólo existe mi futuro esposo y mi hijito. Nos vamos a casar pero primero vamos a esperar a que nazca el bebé para estar más tranquila”, dijo Guillén.