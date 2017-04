El guerrero Patricio Parodi aseguró que no le importa que lo vinculen sentimentalmente con Flavia Laos o con alguna otra jovencita, porque se encuentra soltero. “Estoy tranquilo, no hablo de mi vida privada. Tengo amistad con muchas personas. Soy libre de lo que quiero, soy soltero”, dijo el ex de Sheyla Rojas a América Espectáculos.

Asimismo, descartó iniciar una relación sentimental porque está disfrutando de su vida de soltero. “No pienso en una relación”, aseguró.