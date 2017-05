A pesar que en los últimos días fue visto más de una vez al lado Flavia Laos, Patricio Parodi aseguró que está soltero y no se alejará de joven actriz por las especulaciones. “Paro con personas que son mediáticas y se me van a vincular. Lo he dicho más de una vez: estoy soltero y tranquilo”, sostuvo el ex de Sheyla Rojas.

Sobre el video en el que se le observa cargando en la espalda a Flavia dijo que “estamos entre amigos, estamos bromeando y no hay nada que explicar”.