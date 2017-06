‘Pato’ Quiñones: “Mi mayor escándalo es amar a milett”

Por Ketty Cabrera

Patricio Quiñones no es un chico como cualquiera. ‘Pato’, como se ha hecho conocido en los medios por su romance con la mediática Milett Figueroa, tiene mucho que contar porque a sus 24 años de edad es un joven que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y sabe lo que quiere. El popular bailarín de ‘El gran show’ es de la Punta, Callao, y cuenta que se rodeó de amigos de los barrios de Corongo, la Siberia y Buenos Aires por eso sabe lo que es la calle y confiesa a diario Karibeña que gracias a esta experiencia de vida lo ayudó a conquistar el corazón de una de las mujeres más deseadas del Perú.

¿Esta temporada hay Milett y tú tienen una presión más fuerte en el campeonato mundial de ‘El Gran show’?

-Sí hay un peso fuerte porque la gente espera mucho de sus concursantes. ¿Si ahora estoy más relajado? Sí porque ahora en el tema de bailar en pareja ya nos conocemos mejor con Milett, no estamos empezando de cero y para esta competencia sirve tener conexión.

¿Cómo sobrellevas la popularidad ahora?

-Ya lo entendí (risas). A casi un año ya lo entendí, estuve ocho meses reacio a todo pero ya comprendí.

Molesto con el acoso de la prensa…

No es acosar pero sí es complicado que salgas a la palestra y lo primero que te digan es un ataque. Mi mayor escándalo para la prensa de espectáculos es ser enamorado de Milett pero ese no es mi mayor problema, nos enamoramos y tuvimos una relación, es normal y natural.

¿Fue difícil acostumbrarte?

-Fue todo un tema porque no sabía qué hacer. En un momento hice lo que la gente creía correcto entonces no hablaba de esto, no la acompañaba porque decían que me iba a colgar, me empecé a bloquear y dejé de disfrutar mi relación.

¿Y ahora qué cambió?

-Después de un tiempo me he dado cuenta que debo ser yo y va a haber gente que me va a querer y otra que no, así que solo me queda apechugar y seguir mi relación

¿Quién es Patricio Quiñones?

Soy una persona que viene de una familia que le ha podido pagar muchas cosas pero vi la contraparte y una realidad distinta porque me cerraron el caño en todo. Hasta me llamaban piraña.

¿Por qué piraña?

Mi papá trabajó en la Municipalidad y tuvo a cargo una de las academias deportivas de fútbol, la gente de ahí fue mi familia. Crecí con gente de Corongo, la Siberia, Buenos Aires, soy hincha del Boys. Puedo comer mi ceviche de pota de carretilla y en un restaurante caro.

¿El barrio te ayudó a conquistar a una mujer con MIlett?

-De repente sí, en el barrio no puedes achicarte, entras no más. Soy una persona que no me achico ante nadie, al grande lo veo chico y al chico ni lo veo (risas). Pero para conquistar a una mujer como conquisté a Milett y ella a mí no hubo mayor magia, fue un click (risas).

El algún momento se dijo que la familia no te quería…

Voy a ser claro en ese tema porque en la tv se ven cosas que no se pueden tapar; si en algún momento hubo algo te digo que ya todo está solucionado y estamos pasando por un momento excelente.

A punto de cumplir un año con Milett ¿Hay planes de boda?

-Por ahora no hay planes de matrimonio tenemos 24 años, ella acaba de cumplir 25.

¿Qué fue lo más difícil de esta relación para ti?

-El tema mediático, me he ido contra la pared en un mundo que no conocía. Sí, ser famoso me ha ayudado pero tampoco me siento así porque la famosa es Milett, al principio me chocó porque después de haber hecho mucho para que me reconozcan por mi trabajo solo lo hacen por ser ‘el novio de…’. Es incómodo pero ya aprendí a llevarlo y no me va a dañar que alguien diga que soy un convenido por acompañar a mi enamorada.

Te das cuenta que Milett tiene muchos enemigos…

Sí, a mí también me han dado y no me conocen. Han dicho que soy gay y que la tengo engañada. Dicen que por ser bailarín uno es gay y es un pensamiento retrograda. A mí no me importa que me digan gay.

¿Siempre vas a estar ahí para defender a Milett de los ataques?

-Si me van a criticar por defenderla que me critiquen mil veces pero es mi enamorada. Si les molesta, que se aguanten porque ahí me van a tener.

DATO

“El 26 de junio comienzo junto a Lucas Piro como encargado de la escuela de Artes Escénicas de América Televisión y estoy esperando propuestas del extranjero”.

Dato 2

El bailarín confesó que se alejó del fútbol porque sólo tiene un riñón, a los dos meses de nacido lo operaron por una complicación y llevo un cuidado especial en mi salud siempre.

Dato 3

“Tengo 7 años bailando, he estudiado baile en Los Ángeles, México y Miami. También dicté clases por esos lugares y bailé para Britney Spears cuando vino a Lima. Cuando le dije a mi familia que sería bailarín fue terrible y duro”, dijo Quiñones.