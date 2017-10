Patricia Portocarrero: “Mi mamá ya no me reconoce”

‘Uno tiene que reírse de las desgracias de su vida’, dice la actriz Patricia Portocarrero, quien por estos días se encuentra en la obra teatral ‘Bajo terapia’, que se presenta en el teatro Mario Vargas Llosa. Su tiempo lo divide como diseñadora de modas y dos veces por semana va a su puesto de Gamarra a vender su ropa para bebés. Ella viene ultimando detalles de lo que será su show de Navidad, a fines de noviembre empezará con las grabaciones de ‘Te volveré a encontrar’, su progenitora padece de Alzheimer y ya no la reconoce, y las 24 horas del día es madre soltera. Ella es una mujer guerrera.

-Cuéntame de tu personaje en ‘Bajo terapia’…

Mi personaje es Andrea, somos tres parejas de amigos en una terapia y lo particular es que no hay un psicólogo y vamos a solucionar nuestros problemas entre nosotros. Lo particular de mi personaje es que acata todo lo que su esposo le dice, es sumisa.

-¿Y Patricia Portocarrero es pisada?

¡Qué voy a ser pisada!, nada que ver. Yo al toque le digo: ‘¿qué me has dicho?, bájame el tonito’.

-¿Qué proyectos tienes?

El otro año quiero poner en escena un unipersonal, siempre con el humor, uno tiene que reírse de las desgracias de la vida. Quiero volcar todas mis experiencias de madre, quiero plasmar muchas cosas mías como mi relación con mi madre, aunque ahora ella ya no me reconozca por el Alzheimer.

-El Alzheimer es un proceso muy doloroso…

Sí, es doloroso para el enfermo y más para la familia porque ya en el momento en que el enfermo no te reconoce es ahí donde a uno le parte el corazón. Mi madre fue impulsadora durante toda mi carrera de actriz. Yo me presentaba haciendo cualquier babosada y ella estaba a lado mío aplaudiéndome en primera fila.

– ¿Y tu papá no te apoyaba?

No, mi papá me prohibió ser actriz. Él siempre me decía ‘El día que yo me muera será actriz’, y así fue (risas).

– ¿Qué carrera quería que estudies?

Cualquier carrera menos actuación.

-¿Cuál fue tu primer trabajo?

Fue secretaria de Cemento Andino.

-No eras cualquier secretaria…

Ubícate (risas), yo era la top, iba con mi faldita y mi chaqueta.

-¿Es fácil ser madre soltera?

No es fácil, pero a la vez es lindo.

-¿En algún momento tuviste algún sentimiento de frustración por no darle la familia que planeaste a tu hijo?

Honestamente no, porque yo busqué la pareja, la familia, pero la vida no lo quiso así y el día que yo quedé embarazada y mi pareja ya se había ido, me dije: ‘Esto es lo que me toca vivir’. Y lo acepté con alegría. Mi familia está constituida porque Milan (su hijo) tiene papá, mamá, ha sido una chamba de los dos y nos llevamos bien.

-¿Y tu hijo te ha cuestionado del porqué están separados?

A mí me dice mamá y por qué no se queda a dormir mi papá, yo le respondo con una sonrisa: es que tu papá tiene su casa. Ellos preguntan, pero si les dices sin carga, ellos se quedarán tranquilos.

-¿Le cierras las puertas al amor?

No digo que no me enamoraré, pero el amor tendría que llegar y deslumbrarme.

-Tu personaje de ‘María Elena Vílchez’ en ‘Ven, baila quinceañera’ ha calado en el público…

Si al público le gustó, ya hemos terminado de grabar la tercera temporada, pero no puedo decir nada. Si tiene acogida grabaremos una cuarta temporada.

-¿Y nos puedes contar algo de tu participación en ‘Te volveré a encontrar’?

Tengo un personaje que trabaja en un night club, y habrá una megatransformación mía.