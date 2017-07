Patricio chanca a ‘Peluchín’ por críticas en su contra

“Hacen cosas conmigo al decir que soy un patán por la manzana, pero hay personas que han insultado a nivel nacional a Milett. Hay una persona en ese programa (‘Peluchín’), que lanzó graves calificativos, pero no es un patán”, señaló Patricio Quiñones, para luego afirmar que lo que le pasó fue por ser una persona normal y no tener caretas. “No fue una buena reacción, pero ya cansa… yo en un año no he salido a hablar, yo no le he aceptado ninguna entrevista (AAA), y por no querer me dicen ‘piraña’, porque soy del Callao”, agregó que nunca irá a dicho canal (Latina). No obstante también criticó al programa ‘Espectáculos’. “Vivimos en un mundo injusto. Tenemos una prensa, que se hace llamar de espectáculos, pero no cubre ni un solo espectáculo, obras de teatro, conciertos, están mintiéndole a todo el pueblo”, manifestó sobre ambos espacios.