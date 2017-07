Patricio niega a Flavia

Patricio Parodi aclaró que con Flavia Laos son solo amigos, tras el video ampay donde se le ob­serva ingresar al edificio de la actriz. Él aseguró que solo fue a dejar a Flavia y a su amiga.

“Hace tres semanas encañonaron a la amiga de Flavia, por esa seguridad, es que las llevé. Siempre he entrado a las cocheras, a cualquier persona”, dijo el guerrero. Ahora, la protagonista de ‘VBQ’ está envuelta en un nuevo escándalo por unos recientes comentarios racistas. “El cholo no deja de ser cholo”, se escucha decir en un video, durante una fiesta en yate, y que aún no se confirma si le pertenecen a la actriz.