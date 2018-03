Patricio Parodi afirma que nunca fue pareja de Flavia Laos

No se quedó callado. Patricio Parodi respondió sin miedo a Flavia Laos y se refirió a la supuesta relación que llevó con Flavia Laos. El chico reality, dijo no haber tenido ninguna relación con la ‘quinceañera’, todo lo contrario, ellos solo se estaban conociendo. También señaló que no le ve el sentido de revivir cosas del pasado y le da hasta cierta ‘pena’.

“Para aclarar y empezar, yo con Flavia Laos nunca llegamos a tener una relación”, indicó. Asimismo, afirmó que no tuvo, ni tendría, una relación a escondidas con nadie y que solo quiso cuidar lo que estaban formando. “Mira yo a ella ni a nadie la tendría a escondidas, como que obligada, amordazada”, comentó.

Además, dijo no sentirte molesto ni fastidiado por la actitud de Flavia si no que le da cierta ‘pena’ que toque estos temas del ‘pasado’. “Me da cierta pena… no le encuentro el motivo de que estemos hablando de este tema o que Flavia lo haya tenido que decir … porque revivir o saltar cosas del pasado” expresó Parodi, quién dijo que todolo que tuvo con la actriz lo habían conversado ellos dos, “Las explicaciones entre ella y yo estuvieron más que claras, más que el 100 %”, aseguró.