Patricio Parodi está más enamorado que nunca, pero se corre de la convivencia

El ‘guerrero’ Patricio Parodi comentó estar muy feliz porque atraviesa un buen momento laboral y sentimental al lado de la actriz Flavia Laos, con quien acaba de cumplir un mes de relación.

“Estoy super contento porque vinieron muchas propuestas (de trabajo) que no estaban armadas y se dieron este año, creo que cierro el 2018 muy feliz, y más feliz por lo que se viene en el 2019. ¿Cómo me ha ido en lo sentimental? En mi vida personal estoy contento”, sostuvo el popular ‘Pato’.

-Tus compañeros dicen que has cambiado y ahora estás más alegre…

Todo el año he estado así, soy una persona alegre, obviamente estar con pareja se me ve más contento, estoy en otra faceta. Más cariñoso cuando Flavia va al programa, pero nada que la gente no pueda ver, lo trasmito en mis redes sociales.

-¿Crees que tienes a la pareja ideal?

Con Flavia hemos tenido un tiempo saliendo, nos conocemos, estamos ahora y estamos felices.

-Tiene buena química con tus hermanas…

Sí, se conocen de la misma universidad, se llevan bien.

-Te molestan que eres muy ahorrativo…

Algunas personas bromean, pero no soy tacaño, yo gasto como quiero gastar y ahorro lo que quiero ahorrar.

-¿Hay planes de convivencia con Flavia?

No, una cosa es estar todos los días juntos, estar enamorados. Nosotros tenemos un mes de relación y esa opción está muy lejana.