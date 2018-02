Patricio Parodi lloró por Sheyla

El guerrero Patricio Parodi restó importancia que Carlos Cacho haya comentado que continúa en comunicación con Sheyla Rojas, quien sí se mostró afectada por las declaraciones del estilista. Él aseguró que está soltero y negó cualquier vínculo con la rubia al asegurar que solo se trató de “una broma” del exjurado de ‘El gran show’.

Sin embargo, en el programa ‘En boca de todos’ reveló que sí lloró por amor y cuando Ricardo Rondón le preguntó si fue por la conductora de ‘Estás en todas’, el guerrero no lo desmintió. “Sí he llorado por mi ex (Sheyla Rojas) en alguna ocasión. Lágrimas de felicidad y de tristeza, pero en San Valentín nunca he llorado”, comentó Parodi.

-Sheyla se mostró afectada con los comentarios de Cacho, ¿crees que debería pedirle disculpas?

Prefiero no meter mi cuchara, lo que Carlos me dijo a mí se lo contesté en vivo (en el programa) y ahí quedó el tema.

-Ya estás un poco ‘canchero’ cuando te vinculan con Sheyla…

De mi vida privada siempre me he caracterizado por no hablar. Todo lo que saquen lo voy a tomar de manera graciosa y divertida.

-¿Cómo te sientes ahora conduciendo una secuencia en ‘EBDT’?

Al principio estuve un poco nervioso, pero estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros.

-¿Piensas alejarte de los realities?

El reality es un tema momentáneo, no estás haciendo carrera al estar en un reality, pero de hecho hay que aprovechar el momento. (D. Bautista)