Patricio Parodi: “Me gustaría convivir con Sheyla Rojas”

El “guerrero” Patricio Parodi afirmó que está muy enamorado de Sheyla Rojas y le gustaría convivir con ella, antes de pensar en el matrimonio.

‘Pato’ indicó que mal interpretaron sus palabras y considera que de todas maneras desea contraer matrimonio con su ‘leona loca’, pero después de un largo tiempo.

“Nunca dije que no quería casarme, simplemente no puedo decir ‘ella es la mujer de mi vida’ porque no sé lo que pueda pasar más adelante. Por eso me gusta vivir mí día a día. Estamos tranquilos así y todo paso a paso, y de seguro en un futuro me gustaría vivir con mi pareja”, puntualizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: