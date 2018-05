Patricio Parodi sobre su retiro del programa de Gisela Valcárcel : “No me corro de nadie”

La ola de críticas que ha venido recibiendo Patricio Parodi por su participación el programa de Gisela Valcárcel ha ido incrementando cada vez más a través de las redes sociales, pues para muchos, el guerrerito no canta ni baila. Sin embargo el joven deportista decidió dar un paso al costado por una fuerte lesión que sufrió al hombro, la misma que le imposibilitó ensayar con normalidad y que le recrudeció en este último tiempo. “Me apena muchísimo y por indicaciones del doctor, tengo que dar un paso al costado contra mi voluntad”, dijo Parodi con sus certificados médicos en mano.

“Esto no es ninguna excusa que estoy dando, jamás me va a dar miedo algo, no me corro de nadie, soy un hombre de retos. A mí me gusta estar a acá junto a artistas talentosos, yo no soy el mejor en este terreno, pero para mí es un reto”, dijo el popular ‘Pato.

De otro lado, contó que el día de hoy tendrá como invitada en su secuencia ‘Patos al agua’Gisela a Sheyla Rojas, demostrando que la relación con su expareja marcha bien. “Con ella ya hubo un tipo de acercamiento o aclare, la semana pasada estuvo en el programa (EEG) y nos fastidiamos y bromeamos porque hay cierta confianza para hacernos bromas sin maldad. El día viernes a mí me dijeron que ella estaría en mi secuencia, no sé si será una estrategia de marketing por parte de la producción por el nuevo horario de ‘Peluchín’, pero con Sheyla nos llevamos bien”, puntualizó.