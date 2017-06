Patricio Parodi sin roches con Sheyla

El modelo, Patricio Parodi quiso aclarara el porqué ‘choteó’ a la reportera de ‘Estás en todas’, pues se especulaba, que el guerrero se negó a declarar debido a que la conductora de ese espacio es su expareja, Sheyla Rojas.

“Quiero aclarar que no es que le esté dando la espalda o sea malcriado con Ximena, con Ximena tengo buena onda, sabe que no voy a declarar para ese programa. Si me mantengo, es decisión que tengo yo”, dijo en un enlace vía microondas al programa ‘En boca de todos’.

Pese a que la ‘leona loca’ amenazó con estar presente en el set de ‘Esto es guerra’, el modelo dijo que no tendría problemas con la presencia de Sheyla. “Es mi trabajo, voy a trabajar, a cumplir”, refirió.