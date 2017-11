Patricio Quiñones llora por Milett

Patricio Quiñones se convirtió en el hombre más querido por las mujeres en las redes sociales. La expareja de Milett Figueroa conmovió ayer a todos cuando lloró frente a las cámaras del programa ‘Amor, amor, amor’ tras confesar que aún siente amor por la bella modelo y actriz.

“A mí nunca me van a quitar que ella es una gran mujer, que por más que nosotros hemos estado separado ya poco más de un mes… Quiero decirle a Milett, no sé si estará viendo, pero quiero pedirle no disculpas, sino perdón por haberle causado este tema porque no se lo merece. Fue un error de mi lado, que a mí me hace sentirme, en un lugar que yo no me manejo, que yo no me controlo”, dijo ‘Pato’ en medio de lágrimas.

Reconoció que fue un error haberse pasado de copas para luego protagonizar un ampay besando efusivamente a su amiga en una discoteca el último fin de semana. “Milett fue una chica que siempre me apoyó. Yo quiero lo mejor para ella en toda su vida. Fui un tonto, el trago te puede cambiar y yo lo aprendí. Que sea de verdad de acá en adelante lo que Dios quiera”, agregó el bailarín muy afligido.

Quiñones no pudo evitar hablar sobre el fin de su romance con Figueroa y dejó en manos del tiempo la posibilidad de volver . “Es difícil terminar una relación. El que no estemos juntos es una pregunta que los dos nos hacemos. No le cierro las puertas a nada. Es simplemente tiempo. Nosotros no nos seguimos en redes y es cierto, porque, a pesar de que nos tengamos cariño, el vernos siempre no ayuda”, precisó.