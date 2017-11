Patricio Quiñones se loquea por Milett

Nada bien la pasa el bailarín Patricio Quiñones. Luego de decir que Milett Figueroa forma parte de su pasado y que ya no tienen nada que ver con ella, al final parece que es todo lo contrario y ayer sorprendió al pedir disculpas públicas desde su cuenta oficial en Instagram a su expareja luego de ser ampayado besándose con otra mujer en una discoteca.

‘Pato’ señaló estar avergonzado por las imágenes y que estaba con algunas copas demás cuando sucedieron los hechos. “Pienso y siempre pensaré lo mejor de Milett, fue una persona importante en mi vida. Lo que pasó en esas imágenes que vieron en televisión no tiene mayor explicación, ni mala intención, lamentablemente no me supe controlar y cometí un grave error al pasarme de copas de esa manera, tanto yo, como la persona que sale en imágenes, la cual conozco”, indicó el exbailarín de ‘El gran show’.

En las últimas líneas le dedicó un emotivo mensaje a la actriz de la teleserie ‘De vuelta al barrio’ de América Televisión y aseguró que no volverá a mostrarse así ante cámaras. “Lección aprendida y una recomendación al momento de medirse con este elemento que nos puede dejar en un mal estado”, continuó Quiñones que acotó que nadie le quitará los buenos recuerdos con su ex.

“Milett y yo ya no estamos juntos desde antes del comunicado que ella posteó en sus redes. Así tengamos tiempo alejados no existe ningún programa o persona que me vaya a quitar el gran recuerdo que tengo de ella. Es una chica que no tiene comparación”, acotó el bailarín.