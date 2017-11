Patrico Quiñones le envía emotivo mensaje a Milett Figueroa

Patricio Quiñones expresó disculpas públicas por medio de su cuenta oficial de Instagram, tras el ampay donde aparece en besos calentones con una joven que no es ‘Milechi’, y decidió dedicarle una conmovedoras palabras a la modelo.

“Pienso y siempre pensaré lo mejor de Milett, fue una persona importante en mi vida. Lo que pasó en esas imágenes que vieron en televisión no tiene mayor explicación, ni mala intención, lamentablemente no me supe controlar y cometí un grave error al pasarme de copas” indicó el exbailarín de El Gran Show en su red social.

Asímismo, Patricio recomedó a todos sus seguidores a tomar como ejemplo su actitud e incluso expresó que el alcohol le jugó una mala pasada. “Lección aprendida y una recomendación al momento de medirse con este elemento que nos puede dejar en un mal estado” , posteó el ex de la actriz.