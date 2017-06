Paula Arias denuncia veto en ‘EEG’

La cantante Paula Arias, líder de la orquesta ‘Son Tentación’, se mostró indignada al enterarse que había sido vetada del canal donde ahora se encuentra laborando Yahaira Plasencia.

“Se había pactado realizar un microondas para presentar nuestra nueva canción, todo estaba listo y de repente vimos que el programa terminó y nunca salimos. No entiendo qué sucedió, no quiero pensar que fue por ella, seguro se incomodaron por nuestra canción, no lo sé, pero me parece una falta de respeto no solo a mí carrera si no a mi estado porque soy una mujer embarazada que no puedo estar de pie mucho rato. Si no se podía hacer el enlace normal “, respondió la salsera, quien presentó su nuevo cover ‘Huele a peligro’.