Paula Arias quiere amiste con Yahaira Plasencia

Las salseras Paula Arias y Yahaira Plasencia estarían dispuestas a fumar la pipa de la paz, debido a que la líder de Son Tentación indicó que con un diálogo podrían llegar a un amiste.

“Bueno si se trata de prensa, a ella le sobra. Yo creo que sería cuestión de ponernos de acuerdo, Yahaira no me ha vuelto a llamar y si lo hace que bien, le contestaría”, sostuvo Paula Arias.

Por último, Paula sostuvo que no desearía formar ningún grupo con la salsera. “No hay forma, porque ella siempre quiso ser solista, tener su orquesta y bueno siempre le deseé lo mejor”, finalizó.