Paula Arias sobre su relación con Yahaira: “No sé si llegaremos amistarnos”

La líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias, descartó que Yahaira Plasencia se haya comunicado con ella con la finalidad de amistarse, tal como se especuló en los últimos días.

“La verdad no pienso eso, ni que lo haga por prensa porque en estos momentos lo tiene y de sobra por donde pise, haga y no haga. Siempre la están buscando o invitando a participar en algún programa, o evento, por eso no creo que lo haga por publicidad porque no lo necesita. Ahora ambas estamos dispuesta en hacer las paces pero ella no me ha llamado y yo tampoco, así que no sé si eso se llegará a dar”, expresó Paula que estará el 30 de abril con la orquesta ‘Son Tentación’ en la discoteca ‘Salsa King’ de Barranco

Por estos días, Yahaira se encuentra en México, donde celebrará su cumpleaños número 23.