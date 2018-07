Paula Arias superó la violencia familiar: “El amor no mata ni golpea”

Por: Verónica Rondón

Foto: Carlos Guerrero

Mujer, madre, empresaria, una cantante que ha sabido salir adelante en un mundo tan machista y que en muchas ocasiones ha sido golpeada no sólo por el puño de un hombre, sino tambien con el puño de la indiferencia, de las personas deleales que le pagaron mal. Peso a eso, Paula Arias ha sabido levantarse de tantas caídas y disfrutar hoy en día de la felicidad plena junto a su familia.

-¿Cuánto tiempo de embarazo tienes?

Acabo de cumplir 5 meses, tendré nuevamente una mujer y voy a dar a luz a fines de Noviembre .Felizmente este embarazo no es complicado como el año pasado, que mi hijita (Brianna) tenía pequeñas taquicardias y fue difícil.

-Sientes que esta es la mejor etapa de tu vida?

Si obviamente, me siento una mujer realizada, porque no solamente es estar bien en el trabajo o enfocada en que tu empresa crezca, ahora es una felicidad completa porque mi hogar está bien y mi pareja como papá es el mejor papá.

– ¿Pretendes seguir agrandando la familia?

Mi pareja está como loco que quiere un varoncito y yo lo entiendo, yo estaría feliz de quedarme ahí pero tampoco voy hacer egoísta.

-¿Quién manda en casa?

Yo creo que las relaciones pasan etapas y ahorita estamos en una etapa súper tranquila, siempre hay etapas difíciles pero estoy en la mejor etapa de mi vida.

-¿Te gustaría llegara al altar?

Si claro, pero va a llegar el momento, sino ha llegado es por algo.

-¿Alguna vez te has sufrido violencia familiar?

Si he pasado una etapa fuerte pero lo pude evitar a tiempo. Lo primero que puedo decirle a una mujer es que se valore mucho se respete, que se quieran. A veces el amor te ciega. Cuando tu permites gritos, poco a poco va creciendo y de la intensión ya pasa a las manos y luego a los golpes, y es por eso que muchas mujeres se callan, y eso no se debe de permitir. Lo mío fue maltrato físico y psicológico, y si pasé la etapa con mi hijo sola agradezco que haya sido así, porque pudo haber pasado muchas cosas. El amor no te mata, el amor no te golpea, no grita, el amor te comprende, te cuida te protege y si no tienes eso en tu vida es porque ese hombre no es para ti, el hombre no va a cambiar, no quiero generalizar pero hasta ahora está demostrado que no cambian.

-¿Eres mejor ama de casa o mejor cantante?

jajajaja no soy tan ama de casa pero me gusta hacer postres . Mi suegra me ayuda bastante, mi novio es el que cocina.

-¿Fue difícil conquistar a Paula?

Si, él me decía que le daba miedo el hablarme y cuando lo conocí me pareció un chico atractivo. Luego fue frecuentando al mismo restaurante que yo iba, le duró tres meses de ir conociéndonos, es una persona muy religiosa y ya tenemos cuatro años y medio juntos.

-¿Cuántos tatuajes tienes?

Como 10

-¿Piensa hacerte otro?

Falta el de mis dos princesitas, hay un espacio para ellas.

-¿Fue difícil para Son Tentación hacerse un camino en un ambiente donde no aceptaban agrupaciones femeninas?

Si, antes no daban confianza a la mujer para que cante, este ambiente era muy machista a Dios gracias ha cambiado un poco, y he tenido que cambiar eso porque nos veían como bichos raros, existían los mañosos que te proponen cosas malas, o los vivos lo que no tienen ni un poco de corazón y te estafan.

-¿Sientes que Son Tentación es un semillero de talentos?

Si, aunque algunas exintegrante no se han ido un muy bien, como en el caso de Mercedes Pollett, que mientras estaba en gira con la agrupación ella regalaba discos de ella como solista sin comunicarme nada a mí.

-Hubo muchas críticas por el ingreso de Asmir Young a tu orquesta…

Sí, hay gente que no estaba de acuerdo con su ingreso, pero no la elegimos por causar polémica, lo hicimos porque ella tiene experiencia, el porte de artista, y en estos momentos que estamos dos embarazadas en la orquesta no podía poner una nueva que no resalte. Yo espero que no me falle, porque a pesar que ella nos atacó en su momento me ha pedido disculpas, tuve una reunión con ella donde asumió su error y una persona que hace eso vale mucho, espero que lo haya hecho de corazón.