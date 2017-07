Paula Ávila: “Jota es picaflor”

Paula Ávila desea que por el bien de la competencia en ‘Combate’ los problemas entre Ivana Yturbe y Luciana Fuster se solucionen; sin embargo, a la ex de Mario Irivarren ya le salió un nuevo pretendiente.

“’Jota’ es divino, pero es un picaflor, ya todos lo conocemos, ayuda a Ivana a entrenar, yo creo que va por ahí la cosa, pero no he visto ningún coqueteo de parte de ella. Ambos son solteros quién dice que algo más adelante pueda pasar, ambos son solteros”, expresó la popular ‘Poly’, quien lamenta que no estén en el programa André Castañeda ni Macarena Vélez.

“No entiendo por qué Shirley Arica dice no conocer a André, pero habrá que preguntarle”, añadió la argentina. (AR)