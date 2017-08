Paula Manzanal cuadra a Grasse Becerra

La modelo Paula Manzanal puso en su sitio a Grasse Becerra, luego que esta la confundiera con Jenny Kume en el set de ‘Cuéntamelo Todo’. “La verdad que yo no me voy a pelear con personas de la tercera edad, con todo el respeto que se merece la señora. Si no fuera por mi participación en el programa, nadie la hubiese llamado a dar su opinión. No solo por su edad, sino también por su rostro ya está muy matado, su kilometraje ya no vende en ningún lado. Pero que descuide, seguro ahora se hará famosa gracias a su película ‘Annabelle’”, dijo Manzanal.

Asimismo, comentó que está soltera y que le gustaría encontrar a un hombre “inteligente, ambicioso, atento y fiel”. “¿Si creo en el dicho: “billetera mata galán”? Para nada, mis dos ex eran misios, uno más que el otro”, agregó. (D.B)