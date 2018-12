Paula Manzanal hunde a su ex con ADN

Luego que su expareja Jordan Davies pusiera en duda su paternidad, Paula Manzanal decidió hacer publicó la prueba de ADN que probaría que su pequeño Valentino es hijo del británico. A través de su cuenta de Instagram, la modelo reveló que le pidió al padre de su ex que se realizará los exámenes para demostrar que su engreído es su nieto.

“Como muchos saben, esta persona estuvo pidiendo una prueba de ADN para aceptar a su hijo. Luego de fallidos intentos y mes y medio de vida de mi pequeño, por fin llegó a mis manos la prueba que desenmascara a ese donante de esperma (Jordan)”, escribió Paula debajo de la foto donde el padre de Jordan muestra el examen de ADN.

“La realicé en un laboratorio de USA enviado desde una agencia peruana. El papá de Jordan me apoyó en todo momento y envió pruebas de uñas para ayudarme a realizar esto y Valentino hizo prueba de saliva. Como era de esperarse, el resultado salió positivo. ¿Ahora qué tiene que decir?”, agregó.

En los diferentes documentos que enseñó la exchica reality se puede apreciar que la coincidencia entre el progenitor de Jordan y Valentino es 99.99 %.

NO QUIERE PLATA

Paula se comunicó con el programa ‘En exclusiva’ para aclarar que nunca le cerró las puertas de su casa a su expareja, pero confesó que le dolió mucho que él cuestionara su paternidad.

“No tengo ninguna intención económica, sino quise callarlo por todo lo que dijo, fue muy feo para mi familia, por eso los resultados los hice públicos. No se puede burlar de mi hijo y de mí”, afirmó.

Manzanal contó que ahora se ha enterado que su ex tiene una nueva pareja y ese sería el motivo por el que se “olvidó de su hijo”. “Cuando él entra al reality que es en una playa, me dijo: ‘después voy a Perú a hacerle su cuarto a Valentino. Terminó el programa y se desapareció, yo le dije: ‘¿qué pasó?, me dijo: ‘tengo que trabajar’. Ahora en el adelanto se ve que conoció a su nueva novia”, indicó. Finalmente la modelo contó que registró con sus apellidos a su bebé. “Es un Manzanal”, aseveró la modelo que publicó una sesión de fotos de su pequeño y su amiga Stephanie Valenzuela por Navidad con el mensaje: “La madre y la padre”.