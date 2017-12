Pearkins Chambergo asegura que Christian Domínguez miente

Christian Domínguez quedó mal parado luego que el empresario musical Pearkins Chambergo sacara a la luz en el programa Amor, Amor, Amor comprometedores mensajes, fotos y videos, que comprobarían que le fue infiel a Karla Tarazona. Estas pruebas pertenecerían a una gira que tuvo el cantante en julio del año pasado a Chile, donde también fue la bailarina Isabel Acevedo.

En las capturas de pantallas se puede observar que el hermano y socio del cantante le pide a Pearkins estar atento de la llegada de “la mujer de Christian”, en referencia a Isabel Acevedo, al aeropuerto de Chile.

“Isabel viaja unas horas antes y Christian horas después. Estuvieron juntos los tres días de gira. Ellos se veían bien enamorados, no conocía que él tenía una nueva relación, pensé que (Christian) había terminado con Karla cuando Isabel llega a mi casa”, cuenta el empresario.

Pearkins también mostró un video donde se puede observar a Isabel subiendo al bus del grupo de Domínguez. “Está con el cabello lacio, ahí recién llegaban”, comenta.

En otro momento, el empresario comentó que luego de que saliera a la luz que Isabel viajo a Chile, ella le escribió para pedirle que borre uno de los videos que había compartido en sus redes sociales. “Me he ganado un problemón por el video que colgaste, donde sale mi cabello (…) Necesito que veas los videos donde salga y los borres (…) Mi ex y mi director de escuela me han puesto el video, pero yo lo negué hasta el final”, se lee en otros de los pantallazos que mostró Pearkins.