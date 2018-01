Pedirán a fiscal que Yordy Reyna no salga del país

JORGE PÁUCAR

Los padres de Alessandra, Jhony Chocano y Martha Ríos, solicitarán a la Segunda Fiscalía Distrital de Miraflores el impedimento de salida del país de Yordy Reyna y los demás involucrados en la extraña muerte de su hija.

“Esto no va a quedar impune. Hablan de muerte natural, se limpian las manos. Dice que dentro de tres o cuatro semanas tiene que irse a su club. Por eso, vamos a pedir al Ministerio Público dicte esa medida en salvaguarda de la investigación”, afirmó el progenitor de la matadorcita en entrevista con Exitosa radio.

QUIEREN JUSTICIA

El papá de la voleibolista criticó al jugador por dar una conferencia de prensa para defenderse cuando el fiscal aún no se ha pronunciado si archiva el caso o no.

“Él salió muy fresco y dijo que el resultado ya está. Piña pues. No es así. Su abogado respondía todo. Nosotros hemos venido a defendernos y queremos que los entes encargados nos digan y demuestren la verdad”, afirmó Jhony Chocano en conversación con En defensa de la verdad, que conduce Yeni Vilcatoma.

“CORRIÓ DINERO”

Los padres de Ale esperan que todo se esclarezca. “Se esconden muchos misterios, se está tapando todo. No sé si el poder económico puede hacer tanto para alargar el plazo de este caso”, se preguntó al padre.

Reiteró que Kiara, la amiga de su hija, es clave. “Ella sabe toda la verdad, pero trata de tapar algo”, enfatizó.

EXIGEN PRUEBA

La mamá también se pronunció. “Quiero levantar mi voz para pedir justicia. Aún no tenemos un resultado contundente que nos diga qué pasó. Vamos a seguir luchado hasta el último día de nuestras vidas”, manifestó Martha Ríos.

Precisó que pedirán al fiscal que se le realice el perfil sexual a Yordy Reyna y las demás personas involucradas en este hecho. En un momento del diálogo, ambos padres no pudieron evitar llorar de impotencia.

En tanto, el abogado de la familia de la matadorcita, Luciano López, le aclaró a Reya. “Nunca pongas curita donde no hay herida. ¿Por qué ponen el parche? ¿Tan seguros están de cómo va a salir la investigación? Ello tiene que ver con que hoy no han ido los médicos legistas a la diligencia. Esto es extraño y me preocupa. Esta investigación no se puede cerrar hasta que no se nos dé razones de la desaparición del celular”, manifestó.

¿Y EL CELULAR?

El futbolista Yordy Reyna en una entrevista para un canal de Tv se pronunció sobre el celular desaparecido de Alessandra. “El teléfono no se ha quedado en casa de mi madre. Ella con las justas sabe del tema. Es mentira”, aseguró para América Noticias.

En otro momento, lamentó la muerte de la voleibolista y dijo no sentirse responsable de todo lo que pasó. “Todos nos sentimos inocentes porque no es que alguien la agarró, la mató o le hizo algo. Son cosas naturales que se dan. Es una muerte natural, ya salió”, señaló.