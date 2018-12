Pedro Chávarry: “Necesitamos fiscales que no sean figurettis”

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no perdió la oportunidad para referirse a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, y dijo que reiterará el pedido de solicitud de información sobre las investigaciones que realizan, porque requieren “fiscales proactivos, que trabajen”. “Hoy (ayer) reitero el oficio para que me informen en el día. Necesitamos fiscales proactivos, fiscales que trabajen, que no salgan a los medios solamente para hacerse conocidos con la desgracia de otras personas”, manifestó. Los dardos, sin duda, están dirigidos al coordinador del Equipo Especial, el fiscal superior Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez, quienes han señalado que han sufrido hostilización en su trabajo.

LE CAE DENUNCIA

El titular del Ministerio Público dijo que ya está al tanto sobre una nueva denuncia constitucional en el Congreso en su contra por solicitar información a los fiscales del caso Lava Jato acerca de los casos que llevan adelante. “Me acaban de avisar que me van a presentar una denuncia constitucional en el Congreso, porque he pedido informe a los fiscales especializados sobre el estado de sus procesos. Entonces, no tiene base legal ¿no? Pero, si yo soy fiscal de la Nación, tengo que saber si se están respetando los plazos”, añadió durante la ceremonia de inauguración de una nueva cámara Gesell en Lima Norte.

“Necesitamos resultados”

Chávarry aseguró que se necesitan resultados en las investigaciones que se realizan, porque “una denuncia no puede durar cuatro o cinco años”, precisó. “Queremos resultados, archivos o acusaciones, queremos resultados dentro de los plazos legales”, añadió.