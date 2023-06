Compartir Facebook

El recordado cantante Pedro Suárez Vértiz nuevamente usó sus redes para una fuerte confesión sobre lo que siente por su esposa y como la llama del amor ha estado prendida tantos años.

Las redes sociales se han remecido con las palabras de Pedro y es que según seguidores lo que expresó el artista es muy cierto en largos matrimonios.

El secreto

Suárez Vértiz reveló el secreto de su largo matrimonio y no dudó en presumir a su esposa Cynthia Martínez con quien lleva más de 30 años de relación.

“No sé hasta ahora, que me une realmente con mi esposa. Si el amor o el sexo”, empezó diciendo el cantante.

Y es que para Pedro su esposa siempre ha sido su musa por lo que quiso presumir en esta publicación su cuerpo desde que era joven hasta la actualidad, pues hasta el día de hoy es la mujer que le quita el aliento.

“Mi mujer me excita desde la primera vez que la vi. Recuerdo que nos fuimos al ascensor panorámico de un amigo en el golf de San Isidro, a hacer cositas”, reveló.

Cómplices en la cama

Además, Pedro no tuvo reparos en confesar que su cuerpo lo sigue volviendo loco a pesar de que sufre un mal físico esto no ha sido impedimento para disfrutar de su intimidad.

“Y hasta hoy es así. Sus piernas y trasero, me vuelven loco. Si hemos discutido, igual hacemos el amor”, remarcó.

Sin embargo, el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ contó que su enfermedad ha provocado que ya no sea el mismo en la parte sexual, pese a ello su esposa siempre le ha demostrado su amor y pasión.

“He perdido rudeza y ya no me demoro tanto en orgasmar. Porque antes duraba horas. La cosa es que me encanta Cynthia y hacer el amor con ella, me tiene vivo”, finalizó.

Usuarios lo respaldan

Seguidores del artista no dudaron en brindarle su respaldo ya que muchos se sintieron identificados con sus palabras.

“De eso se trata el amor verdadero”, “Bien directo y sin anestesia Pedrito”, “Maravilloso. Encontrar el deseo, el sexo y el amor hacia una misma persona”, fueron algunos de los comentarios.

Como también se sabe, otros cibernautas no apoyan que el compositor se exprese sin censura a través de sus redes y le piden que evite el uso del internet, sin embargo, Pedro se ha tomado estos comentarios de buena manera y continúa expresando su sentir diario.