Pedro Suárez Vértiz usó sus redes para disculparse con Cuto Guadalupe tras el mensaje que le escribo.

El cantante habló en sus redes sobre el ampay de la esposa del exjugador y no dudó en mostrarle su apoyo, sin embargo, Cuto no lo tomó de la mejor manera.

Se disculpa

A través, de sus redes sociales Pedro Suárez lamentó que Guadalupe haya tomado de mala manera sus consejos.

«Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo», empezó diciendo.

Además, reconoció que por más que el público haya tomado de buena manera sus palabras considera que la opinión de Cuto es más importante.

«Pero no me ligó, y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, Suárez aprovechó para recalcar que admira al tío de Jefferson Farfán y felicitarlo por el éxito de su negocio.

“Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días querido Cuto”, agregó.

Lo chotea

Cómo se recuerda, Cuto opinó sobre las palabras de Pedro y donde le pide que no culpe a Magaly por haber difundido el ampay.

«»Le agradezco los consejos, a pesar de que no se los pedí, porque no somos amigos», dijo el expelotero.

Además, Cuto afirmó que los consejos y opiniones de dan de manera privada y no a través de una red social.

«Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que, en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado», acotó.

Esto habría llegado a oídos del intérprete de «Cuando pienses en volver», motivo suficiente para referirse nuevamente a Guadalupe.

¿Qué le aconsejó el músico a Cuto?

El cantautor le envió sus buenos deseos al exjugador y recalcó que no debería desquitarse con Magaly por lo sucedido.

«Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto, sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly», estas palabras habrían enfurecido a Guadalupe.