Pedro Suárez Vértiz, Tatiana Astengo y Sofía Franco alarmados por pobladores de SJL

A través de su cuenta de Facebook, el cantautor Pedro Suárez Vértiz se pronunció sobre la difícil situación que viven los pobladores del distrito de San Juan de Lurigancho tras el desborde de aguas residuales. El intérprete de ‘Cuéntame’ manifestó que le gustaría brindar un concierto benéfico para ayudar a la gente del lugar. “Pucha, he encontrado armonía en mi vida a pesar de mi condición, gracias a Dios y a mi familia. Pero lo que sí me frustra es no poder tocar a beneficio de San Juan de Lurigancho. Están viviendo una apocalipsis y hiervo de pena. ¡Estaría paradito con mi banda dándolo todo! ¡Nos encantaba ayudar! ¡Fuerza vecinos! ¡Estoy con ustedes!”, escribió el rockero debajo de un video donde se luce cantando en la Teletón.

Pide donaciones

La exconductora Sofía Franco invitó a sus vecinos de La Molina que se acerquen a La Huaca Melgarejo para dejar víveres, agua y medicinas para los pobladores de San Juan de Lurigancho. “Seguimos esperando tu ayuda”, posteó la rubia en sus redes sociales.

Película de terror

La actriz Tatiana Astengo calificó como una “película de terror” lo ocurrido en San Juan de Lurigancho, pues la recordada ‘Reina Pachas’ de ‘Al fondo hay sitio’ se mostró indignada por lo ocurrido. “Lo que sucede en SJL es una película de terror… una ciudad inundada de caca, ni en la ficción más retorcida”, indicó en Twitter.