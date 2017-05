Pelea de callejón entre Mario Hart y Krayg Peña

Ring de boxeo. Así casi termina el set de ‘Esto es guerra’, luego que a la producción del reality se le ocurriera la genial idea de juntar en el mismo equipo de Los Leones a Mario Hart, Korina Rivadeneira y al ex de la venezolana, Krayg Peña.

El deplorable incidente ocurrió cuando Peña fue presentado en vivo como el reemplazo del argentino Facundo Gonzales, quien fue suspendido por la producción del reality hasta tiempo indefinido. Ello no le gustó para nada a Hart, quien soltó la frase provocadora: “Aquí necesitamos competidores no payasos”.

Ante este comentario la expareja de Korina contraatacó y soltó: “si no quieren payasos entonces deberías renunciar”. Esta respuesta no le gustó para nada al piloto, quien se fue a reclamarle airadamente sin importarle que estaban en un programa juvenil en vivo y además lo amenazó “una más y te reviento”, soltando varias frases de grueso calibre.

DESTROZAN A PILOTO

Mientras que Hart no quiso responder a las cámaras de televisión, el veneco señaló que en su momento tuvo la disposición de limar asperezas. “Siempre hubo la disposición, pero no se dieron las cosas. Está bien tenso, así que vamos a ver cómo se maneja. Solo respondí a una cosa que él dijo, son cosas de la competencia, no es nada personal”, apuntó.

En Twitter varios cibernautas criticaron la actitud del ‘chato’ y respaldaron a Krayg. “America así comi sancionaron a Facundo, sancionen a Mario Hart por malcriado e irrespetuoso”, “Mario casi se le va encima, se comportó como un patán y lo peor es que se lo permiten”, son algunos mensajes que se leen.