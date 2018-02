Pelo D’ Ambrosio: “No de soñar”

El cantautor nacional, Pelo D’ Ambrosio está de aniversario. El compositor de ‘Lejos de ti’ cumple 14 años de carrera artística y tira la casa por la ventana este sábado 10 de febrero en el Complejo Santa Rosa, donde compartirá escenario con Mac Salvador, Max Castro, Susan del Perú, Marco Antonio Moreno, Even Navarro, Amaranta y Raíces de Jauja.

-Pelo tienes una cartelera de lujo para celebrar tus 14 años de trayectoria…

Mi trayectoria musical no viene solamente de la música andina, hice muchos géneros entre ellos la trova, la música latinoamericana y lo que ahora hago es fusión andina peruana. Estoy cumpliendo 14 años de la música andina y compartiré escenario con grandes artistas. Quiero contarles que este evento está organizado por la productora FH Medina, que te garantiza un buen espectáculo, tanto de sonido, seguridad, playa de estacionamiento y todo.

-¿Ha sido un camino largo para llegar a estos 14 años?

Claro que sí, porque mi primera canción que se hizo muy conocida fue cuando yo tenía 40 años. Sin embargo, mi historia de vida no es la de un provinciano que la pasó mal, porque no he pasado por pobreza ni hambre. Cuando llegué a la capital, Lima me abrió las puertas y me considero un afortunado porque he tenido suerte en mi carrera.

-¿Qué sientes que tus canciones sean éxitos en otros géneros musicales?

A eso me ido acostumbrado poco a poco, el primer grupo que sacó mi música en otra versión fue Ráfaga, luego el grupo Extra, los ex Adolescentes, pero no dejo de soñar, mis canciones son muy elásticas y se pueden adaptar a cualquier género.

-¿Qué proyectos musicales se vienen?

Estamos por lanzar un festejo que acabo de hacer junto a Eva Ayllón, el tema se llama ‘Pisando Perú’, trata de un peruano que vuelve a nuestro país después de 20 años , además tengo proyectos para grabar junto al argentino León Gieco, Chaqueño Palavecino y unos videoclips. Y, en abril, voy a lanzar a la venta mi disco de los 14 años de Pelo de Ambrosio, que contará con un estuche con cuatro discos. En el primero tendré lo mejor de mis temas más antiguos, en el segundo disco encontrarán las canciones nuevas, en el tercero todos los hits y dúos que he realizado y el cuarto disco será un DVD.