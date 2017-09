‘Peluchín’ arremete contra chicos realities

Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra algunos chicos realities que, aparentemente, no pagarían las cuentas de los restaurantes a los que van. Según contó barbón en su programa, varios mozos de los restaurantes que frecuenta le habrían comentado que los chicos realities se sientan a comer y se van sin pagar.

“No sabes a la cantidad de lugares que he ido, que los mozos me han dicho. La vez pasada vinieron tales chicos realities se fueron y no pagaron la cuenta. Los hemos tenido que perseguir y todos al final se veían las caras y ¿sabes qué le respondieron? Pero si hemos estado grabando vídeos y hemos etiquetado su local”, dijo el conductor de ‘Amor amor amor’.

Además, dijo que no es suficiente que estos jovencitos etiqueten el local donde comen gratis, pues ganan un buen sueldo para pagar sus gustitos. “Deberían caérseles la cara de vergüenza. Ganan más que el promedio del ciudadano común y encima no quieren pagar la cuenta, ¡conchudos!” acotó indignado.