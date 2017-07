‘Peluchín’ chanca a Gisela

Rodrigo ‘Peluchín’ Gonzales volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel por decirle al público que no debería de ver los programas de chismes, en referencia a ‘Amor, amor, amor’. “Nosotros no le decimos a la gente que elegir, me parece una falta de respecto decirle a la gente lo que tiene que ver. La señora hace un programa de espectáculos con un agregado de baile. Mismo circo con la misma carpa…No seamos hipócritas y esto no es un insulto. Gisela no es más que otros conductores de televisión, cada uno tiene su público…trabaja y deja trabajar al resto”, dijo Gonzales mientras se transmitía su programa.

Gisela evitó entrar en dimes y diretes con ‘Peluchín’, sin embargo, se supo que ‘El Gran Show’ nuevamente se apoderó de la audiencia del último sábado logrando 17.5 puntos de rating.