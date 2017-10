‘Peluchín’ chanca a Miss Perú

El conductor de televisión Rodrigo ‘Peluchín’ González arremetió contra el Miss Perú 2018 luego de coronarse a la concursante Rosario Lozano tras su vaga respuesta a una de las preguntas sobre el feminicidio en nuestro país.

“Hasta ahora no me entra ‘en mi base de datos’ cómo no ganó Andrea Moberg, Miss Loreto, si de buenas respuestas se trataba. No me vuelvan a decir la palabra – empoderado- en algunas horas por favor”, sostuvo el conductor de ‘Amor, amor, amor’ en su cuenta de Facebook.

Durante el concurso, Lozano propuso enfrentar el feminicidio con una base de datos con todos los nombres de los violadores, agresores y hombres con antecedentes penales de manera pública. Mientras que Andrea Moberg, quien ocupó el segundo lugar entre las 23 candidatas, pidió cadena perpetua para los abusadores.

NOCHE INOLVIDABLE

Cabe mencionar que a diferencia de otros años, el Miss Perú 2018 rompió esquemas al usar como tema principal la violencia contra el género femenino. Y una de las figuras que sorprendió fue la cantante Leslie Shaw, quien interpretó su tema ‘Siempre más fuerte’ y pidió entre lágrimas que parara el maltrato hacia la mujer.

Incluso, las candidatas, que se dieron cita en el Gran Teatro Municipal de Lima, en lugar de indicar cuáles eran sus medidas, mencionaban las estadísticas reportadas con el mencionado caso social en el último año.