‘Peluchín’ critica respuesta sobre feminicidio de la ganadora Miss Perú 2018

Conductor de ‘Amor, Amor, Amor’, Rodrigo González no tuvo piedad contra la ganadora del Miss Perú 2018, Romina Lozano, quien se llevó la corona por su respuesta sobre el feminicidio.

El popular ‘Peluchín’, a través de sus redes sociales señaló que la pregunta: “¿Qué ley impulsarían contra el feminicidio?“, el cual formulado por la periodista Magaly Medina para las 3 últimas finalistas del certamen de belleza, no fue bien respondida por la ganadora a comparación de Andrea Moberg.

“Mi plan sería implementar una base de datos, aquella que pueda contener el nombre de cada agresor no sólo de feminicidios, sino de cada cosa que hizo a una mujer. De esta manera poder protegernos, poder saber quién verdaderamente es esa persona y así ser posible de que esto no siga sucediendo”, sostuvo Romina.

Rodrigo no se quedó de brazos cruzados y publicó lo siguiente: “Hasta ahora no me entra “en mi base de datos” cómo no ganó Andrea Moberg -Miss Loreto- si de buenas respuestas se trataba. No me vuelvan a decir la palabra “empoderado” en algunas horas por favor“.