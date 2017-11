FOTOS | ¡NO SE CALLA NADA! Rodrigo González, demuestra la otra cara de ‘Tomate’ Barraza con estas imágenes.

¡¡PARA NO CREERLO!! El cantante ‘Tomate’ Barraza vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue acusado de insultar a un misterioso joven, quien estaría pretendiendo a su aún esposa Vanessa López. A través de las redes sociales, Rodrigo González no tuvo piedad y le dio con palo al panelista de “Espectáculos”, publicando las conversaciones del salsero usando calificativos como “serrano”, “maricón”, entre otros.

“Una vergüenza Carlos Tomate Barraza enviando estos mensajes amenazantes a las 4:50AM insultando entre otras cosas de “Serrano de Mierda con Plata” a otra persona“, publicó “Peluchín“.

Pero todo no quedó ahí, pues como relata Rodrigo, en las conversaciones se lee que Vanessa tilda de loco a ‘Tomate’ Barraza y le pide a su amigo que no responda los insultos de su ex pareja. ” Según cuenta su aún esposa no es la primera vez que amenaza así a quien el piensa que quiere tener algo con ella y lo hace desde su cuenta oficial. Aquí también hay un mensaje de ella pidiéndole a su amigo que no le responda“, indicó Rodrigo.

Carlos Barraza se reencontró con su hija y esta fue su reacción

El último sábado, Carlos ‘Tomate’ Barraza se reencontró con su pequeña Gaela, luego de casi cinco meses de no verla, debido que la madre de la menor, Danuska Zapata, no permite que el panelista de ‘Espectáculos’ vea a su hija.

“El sábado fue la primera comunión de mi hija, la vi dos horas, ese día se cumplían cinco meses de no verla, no voy a dar detalles del momento que vivimos, yo conversé con mi hija, he pasado un momento muy agradable, estuvo mi tía Cecilia, mi mamá, mi papá, mi tío Miguel no pudo estar porque tuvo que irse de viaje a trabajar, hemos estado las personas cercanas a ella acompañándola”, dijo el cantante.

Pese al corto tiempo que pasó junto a la menor, ‘Tomate’, señaló que continuará el proceso por la vía legal para poder visitar a su Pequeña. “Es un tema que está judicializado, voy a seguir en pie de lucha porque no tengo respuesta del otro lado”, dijo Carlos. “No comparto la idea de que un padre no puede pasar tiempo con su hija, me parece lo más deplorable del mundo y los hijos necesitan al papá y a la mamá”, añadió indignado el músico.

Finalmente, ‘Tomate’ aclaró que a pesar de no ver a su hija, continúa cumpliendo con sus responsabilidades de padre. “Quiero rescatar que el amor que siento por mi hija no va cambiar, yo no me he desentendido de mi hija en lo económico, sigo cumpliendo con la pensión de alimentos, y lo que más quisiera en este mundo es que esto acabe, porque cada día que pasa es como un martirio, es como si me estuvieran arrancando el alma”, precisó Barraza.