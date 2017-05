Peluchín destruye el físico de Natalie Vértiz y la compara con E.T

¡¡LA LENGUA AFILADA!! El conductor Rodrigo González, no tuvo piedad con la modelo Natalie Vértiz y la destruyó por su físico. El popular “Peluchín” consideró que la actual pareja de Yaco Eskenazi estaba muy flaca.

Todo inició cuando Gigi Mitre resaltó que Natalie tenía un buen porte. Inmediatamente, Rodrigo criticó su figura e incluso la comparó con el extraterrestre ET.

“A mí me parece que está muy flaca. Cuando la veo al lado de un micrófono, yo me guío por quién mueve la boca. Me parece pura cabeza. En tele es un poco E.T”, señaló.