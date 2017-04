‘Peluchín’ encara a ‘chato’ Hart por llamarlo “envidioso y frustrado”

Rodrigo González ‘Peluchín’ no se quedó callado luego que Mario Hart lo calificó de “envidioso y frustrado porque nunca se podrá casar” en el Perú. “Sí, me frustra ver que ocurra esto en el país, él hace lo que le da la gana, él falsifica información, viene una extranjera se ríe en la cara de todos nosotros y yo tengo que aplaudirlo”, indicó el conductor de ‘Amor, amor, amor’.

También se refirió a los insultos del piloto de carreras. “No me importa la cantidad de veces que él y que mil personas como él me llamen maricón, no me interesa que él se burle que yo en este país no me pueda casar, yo entiendo que hay personas que tienen un techo mental”.