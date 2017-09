‘Peluchín’: “Hazte cargo de tus hijas”

El conductor de ‘Amor, amor, amor’, Rodrigo González, no aguantó más y le respondió fuertemente a Melissa Klug, luego que esta señalara hace unos días que odia a las mujeres porque ridiculizó a sus tres hijas en televisión nacional al preguntarles quién era la terrorista Maritza Garrido Lecca.

A ello se sumó la entrevista que concedió la chalaca al ‘Reventonazo de la chola’ donde se muestra llorando por los ataques que recibieron sus engreídas. “El desfile de insultos y burlas hacia ellas… Cuando toquen a mis hijos me voy a poner como una leona, porque yo por ellas mato”, fueron las frases que soltó Klug en el programa que se verá hoy a las 7:00 de la noche.

Ante ello, Rodrigo no se quedó callado y le recomendó a la ex de Jefferson Farfán preocuparse por la educación de sus hijas. “Me da no sé qué verte llorando por todos los canales, victimizándote. Aquí no se maltrató a ninguna menor de edad. Acá vinieron tres personas autorizadas por ti. Aquí no se les preguntó nada subido de tono. Ese día a tus hijas se les preguntó quién era Maritza Garrido Lecca, si por eso soy un maltratador, le tengo cólera a las mujeres, y la sarta de estupideces que estás hablando la verdad que das pena”, sindicó.

“Me parece una respuesta patética, no propia de una adulta, no propia de una madre que se hace cargo de las carencias en la educación de sus hijas. Les pregunté algo de coyuntura y realidad nacional. Créeme que nunca imaginé que ninguna de las tres no me iba a responder y en eso el que menos responsabilidad tiene soy yo. La responsabilidad de la educación de tus hijas es tuya, de los colegios dónde las has metido o de la información de los que ellos manejan”, aseveró la figura de Latina.

Dato: En las redes sociales los seguidores de González lo apoyaron y tuvieron fuertes comentarios contra la madre de los dos hijos varones de la ‘Foquita’, a quienes calificaron de todo.