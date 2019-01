‘Peluchín’ llama “caradura” a Magaly Medina

Rodrigo González no soportó que su ‘madrina’ Magaly Medina dejara a entrever en su programa que se “vendió por un whisky” al posar con Jefferson Farfán en una fotografía para Instagram. Ante ello, el conductor destruyó a su ‘amiga’ en ‘Válgame Dios’ y le recordó sus críticas a sus ahora amigos Jessica Newton, Renzo Costa, Karen Schwarz, Sheyla Rojas y Antonio Pavón. “Me parece que se está hablando desde una piconería, que es algo personal que tiene contra cierto jugador o jugadores de fútbol. Contra Jefferson (Farfán) y Paolo (Guerrero)… Yo ¿qué tengo que ver con las rencillas personales?”, dijo ofuscado. “¿Tú no te acuerdas cuando criticabas los certámenes de belleza y hasta que te hiciste íntima con la Newton? Foto por acá y foto por allá. Tú no te acuerdas cuando Pavón se metía en escándalos y cómo lo ayudabas porque eres amiga de la familia. Y luego, rajabas de Sheyla para después llevarle regalitos. ¿No te acuerdas de eso?”, sostuvo. “¿No te acuerdas cuando despotricabas contra Karen Schwarz y todo lo que le decías? Luego Ezio te propuso manejar tus auspicios y te olvidaste de todo lo que habías dicho. ¿No te acuerdas cuando tenías un montón de cosas para preguntarle a Renzo Costa, pero como era auspiciador de tu programa lo hacías entrar en un Ferrari y le aplaudías? Hasta te tomabas fotos con Brunella. ¿Tú realmente me vas a decir que me vendo por un whisky? Como dice tu programa ‘la firme eres bien caradura’”, señaló enojado Rodrigo.

Dato: Según Ibope Time, el programa ‘Magaly TV: la firme’ hizo el lunes un promedio de 9.7 puntos y ‘Válgame Dios’ 5.4 de rating.