‘Peluchín’ se burló de la peor forma de Christian Domínguez al perder en “El gran show”

Fiel a su estilo, Rodrigo González no tuvo piedad y se burló de la peor manera de Christian Domínguez tras no poder alzar la copa este último sábado en el reality de baile “El gran show”.

A través de sus redes sociales, el popular “Peluchín” no tuvo piedad en disparar contra el cumbiambero. “Me cuentan que Christian Domínguez no pudo alzar la copa de un show de baile. ¿Qué más da? Igual ya se levantó a todo el reparto cada vez que ingresó”, publicó.

Sin duda alguna, esta publicación generó polémica en las redes sociales. Aunque algunos le dieron la razón al conductor de “Amor, Amor, Amor”, indicando que siempre se ha conocido como ‘picaflor’.