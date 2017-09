¡Pelucón bailará con Gisela!

La nueva temporada de ‘El Gran Show’ sigue en la misma línea de tener a personajes mediáticos en su pista de baile. Uno de los pri­meros nombres que se vocea en el reality es Cristian Suárez, quien después de anunciar su separación con Laura Bozzo, volvería por se­gunda vez al programa de Gisela Valcárcel.

Los otros persona­jes que regresarían al reality también serían Brunella Horna, Luigi Carbajal, Sheyla Rojas y Natalie Vértiz. Incluso se dice que Melissa Klug, aunque esa posibili­dad desde hace tiempo está descarta­da por la chalaca.

‘SEÑITO’ LLORA

Mientras la producción del reali­ty de baile de América TV finiquita todo para mañana, Gisela se animó a realizar el miércoles una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook pero lo que nunca imaginó fue que terminaría llorando luego que una de sus seguidoras le pidiera que hiciera un programa diario.

“Ahora que tenemos las dos pro­ducciones (‘El gran show’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’), estoy viviendo fuera de casa y les voy a decir que extraño a mamá. La pasión no me puede llevar a tanto, a veces me olvido de mis deportes, de mí. No me digan que lo haga diariamente, si me lo dicen mucho lo haré. Y otra vez me olvidaré de todo y no quiero… Quiero vivir un poco. La verdad quiero estar con mamá, y digo no vaya a ser que la pierda un día”, comentó llorando.