Una mamá decidió hacerle la fiesta de 15 años a su hija contra todo pronóstico a pesar de no contar con los recursos necesarios para su elaboración.

La mamá se mostró orgullosa de poder haber podido realizado una pequeña celebración con cosas prestadas que se consiguió para hacer realidad el sueño de su hija.

Una madre ejemplar

El último 6 de julio una joven llamada María Victoria celebró su cumpleaños en la plaza del pueblo de Colombia y con varios accesorios que la propia madre se había prestado.

Esto de inmediato se hizo viral de como la mamá se las había ingeniado para que su pequeña pudiera celebrar su fiesta de 15 años.

Según información la mamá llamada Wendy González oriunda de Venezuela señor prestado globos y los números uno y cinco para decorar la plaza.

Esto provocó sentimientos encontrados entre los vecinos por lo que un reportero se animó a entrevistar a la humilde mamá.

«Le había prometido sus 15 años pero lastimosamente no tenemos por la situación económica y quise hacerlo aquí en Ciénega porque le debo mucho», inicio diciendo.

Además recalcó que han pasado tiempos difíciles como familia sin embargo día a día permanecen con las ganas de salir adelante.

«Nos han pasado cosas malas pero también cosas buenísimas. Tenemos angelitos aquí en Ciénega que nos protegen a todos y nosotros somos gente buena y los buenos somos más», acotó.

Emotivas palabras

Asimismo, en la hora del discurso la madre aprovechó para agradecerle a su hija por todo su apoyo y por saber valorar lo poco que tienen.

«Felicidades que cumplas más años mi hija sabes que tienes una mamá que la ama y que está dispuesta a hacer lo que sea. Te amo, que cumplas todas tus metas, sabes que tu mamá te adora con toda su alma y daría mi vida por ti y por todos tus hermanos», dijo entre lágrimas.

Sin embargo, lo que más conmovió del momento es que la mujer reconoció que no le ofreció la fiesta que ella tal vez había imaginado o soñado pero dentro de sus posibilidades trató de hacerla feliz.

«Perdóname por lo poco y perdóname por ser la mamá que te tocó pero esta fue la mamá que te tocó», finalizó la mujer.

La agasajada también aprovechó para agradecer a sus padres por todo su esfuerzo y por considerar sus deseos en un día tan especial para ella.

«Yo pensé que no me iban a poder hacer nada pero les doy muchas gracias a los dos. Me siento muy agradecida y feliz», dijo la adolescente.

Usuarios la aplauden

Este suceso provocó que miles de cibernautas aplaudieran el gesto de la mamá con su hija.

“Toca viralizar este gran amor de madre y resaltar lo importante que es para nosotros nuestro centro histórico y el imponente templete”, “que elegancia y majestuosidad, un evento para enmarcar y recordar, quedará en la memoria colectiva de nuestra sociedad”, fueron algunos comentarios.