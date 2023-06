Perrito hace berrinche a su dueña para entrar a un bar

Compartir Facebook

El perrito Grenson hizo todo un berrinche para que su dueña lo deje entrar a un bar y se volvió viral en TIkTok.

Muchos de los momentos más graciosos que vemos a diario en las redes sociales son protagonizados por animales.

Sin embargo, entre ellos los que más destacan son los perros, pues estos tienen tantas ocurrencias que han sacado risas a cientos de usuarios.

Esto es lo que pasó con la mascota de Kate Torney, quien le hizo todo un berrinche en la puerta de un bar para que entren al local.

Perrito hace berrinche

El hecho sucedió en Exeter, Inglaterra, cuando Kate había salido de paseo junto con su mascota Grenson, quien notó algo especial por la calle.

El perrito se paró justo enfrente de un bar deportivo llamado The Stand Off. Este local se encontraba con las puertas abiertas y Grenson podía ver a todos los comensales comiendo y bebiendo dentro.

Su dueña Kate se tomó esto con mucho humor y trató de hacer caminar a su fiel compañero, pero este se mantuvo sentado en su sitio y se negaba a avanzar.

Tras esto, su dueña trató de convencerlo con unas caricias en su pelaje y creyó que con esto ya lo había convencido.

Sin embargo, el can no se movió y hasta se tiró al piso sin importarle ser arrastrado por la correa, pues sabía que hacer en ese caso.

Los clientes podían observar todo lo que sucedía y esto avergonzó un poco a Kate, quien trató nuevamente de acariciar a Exeter.

Esto no funcionó ya que el can seguía permaneciendo en el suelo, por lo que Kate no tuvo más remedio que cargarlo y llevárselo.

El video fue grabado por los clientes y subido a redes sociales por el bar, por lo que los dueños del local no tardaron en escribir en la publicación.

“Ese perro sabe cuál es el mejor lugar de la ciudad… The Stand Off. ¡No podía pasar sin tratar de entrar!”, indicó.