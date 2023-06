Compartir Facebook

Un video de un perro se volvió viral luego de que este se acercase a su dueña embarazada y le lamiera la pancita al oír los latidos de su bebé.

Como muchos saben, se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Esto ha logrado ser demostrado en varios videos que se han dado a conocer gracias al acceso que las personas tenemos en las redes sociales.

Muchos videos de perros se han vuelto virales, desde perros que juegan con los bebés de sus dueños hasta perros que han logrado salvar la vida a otras personas.

Este es el caso de Mino, un perro que se ha vuelto viral por la gran conexión que ha logrado con su dueño. Pues incluso pudo reconocer a su hijo antes de nacer.

Perro reconoce al bebé de sus dueños antes de nacer

Massimiliano es el dueño de Mino, un perro de raza american bully con quien ha compartida grandes momentos, pues incluso asistió a su boda.

El vínculo que Massimiliano tiene con su perro es tan grande que decidió crear una cuenta en TikTok llamada ‘massi_e_mino‘, donde publica divertidos videos junto a su mascota.

Una de las cosas que más emociona a Massimiliano es la espera por su hija Sophie, cuyo nacimiento espera junto a su esposa. La conexión que Mino tiene con su dueño es tan fuerte que el can también se notó emocionado por la espera.

En un video subido a TkTok, Massi mostró como se reunió con su perro en la habitación de su esposa para que el can pudiese conocer a la futura bebé desde la panza.

Massimiliano usó un estetoscopio y se lo colocó a Mino para que este pudiese escuchar los latidos del bebé. Al darse cuenta de esto, el perro emocionado trató de buscar de donde venía.

Sin embargo se percató del origen de los latidos cuando Massimiliano quitó el estetoscopio y el can empezó a olfatear la barriga de su dueña. Tras esto, el perro lamió la pancita de su dueña con delicadeza y esto conmovió a Massimiliano, quien no dudó en acariciar al can.