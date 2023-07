Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Empieza la ilusión! La selección peruana, dirigida por Juan Reynoso, tiene todo listo y definido para su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026. Paraguay recibirá a Perú en el Estadio Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este y ya se conoce el día y la hora para este primer duelo. Los partidos del proceso clasificatorio arrancan en septiembre, por lo que diversas selecciones ultiman detalles.

También puedes leer: ¡Mucho respeto, poco fútbol! Alianza y Cristal igualaron sin goles

Perú sin tiempo para experimentos

Después de cuatro partidos amistosos ante selecciones mundialistas en Qatar 2022, la selección peruana no tiene tiempo para más experimentos. Uno de los puntos más cuestionados a Juan Reynoso, entrenador de Perú, en estos últimos encuentros, es la cantidad de variantes utilizadas en todos los choques.

El propio Juan Carlos Oblitas, exentrenador de la “blanquirroja”, le envío un contundente mensaje al “Cabezón”, luego de los partidos ante Corea del Sur y Japón. Si bien al “Ciego” le gustó el juego ante los surcoreanos, el choque ante los “samurai” le dejó mucho que desear.

«Me gustó y me encantó el primer tiempo de Perú ante Corea de Sur, me encantó. El partido en general fue bueno. Contra Japón no me gustó. (…) Ya creo que hemos terminado una etapa de los amistosos ya se acabaron las pruebas”, declaró para ATV Deportes.

El balance en la era Reynoso no es del todo positivo. Si bien es cierto, Perú tiene más victorias que derrotas bajo su mandato, la selección aún está lejos de su mejor versión. Muchos piden el regreso de Ricardo Gareca o la contratación de otro estratega, pero Juan Reynoso confía en su equipo y en clasificar al mundial de manera directa.

“Creo que los partidos son para eso, para agilizar el proceso de conocimiento. Cada vez tenemos más claro quiénes somos. Ya por puntos es otra realidad. El resultado nos interesa, cómo nuestras herramientas son procesadas, asimiladas, y después plasmadas en el terreno de juego”, apuntó.

También puedes leer: ¡Bomba! ¿Paolo Guerrero será nuevo jugador de Alianza Lima?

Fecha y hora confirmados

Para reafirmar su versión, Juan Reynoso tendrá su primera verdadera prueba de fuego. Atrás quedaron los amistosos donde podía especular con las alineaciones o posiciones de jugadores. Se supo que Perú arrancará las Eliminatorias como visitante ante Paraguay en el estadio Antonio Aranda Encina.

Este primer duelo de Perú en el presente proceso clasificatorio se dará el jueves 7 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana). Todo apunta a que este encuentro sería el primero en disputarse por las Clasificatorias Sudamericanas y los dirigidos por Juan Reynoso quieren arrancar con buen pie.