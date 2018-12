Peruana tendrá el mejor trabajo del mundo

Una chica con suerte. Andrea Martens Briceño consigue el mejor trabajo que muchos añoran: viajará por todo el mundo representando a una cadena de hoteles de lujo y no tendrá que gastar un solo dólar, un sueño que todos quisieran tener.

Entre 15 mil candidatas

Esto le sucederá a la peruana Andrea Martens Briceño, quien fue seleccionada de entre 15 mil candidatos para ser una ‘vacacionista profesional’ en la cadena de hoteles de lujo Vidanta durante todo 2019 con un sueldo de US$ 120 mil anual. La afortunada de 29 años, estudió Ingeniería Industrial y desde hace tres años decidió empezar a viajar por el mundo. Ella ya estuvo en 55 países en seis continentes.

“No lo podía creer”

Esa es precisamente la experiencia que Vidanta consideró para elegirla, además de su trabajo realizado en Marketing y Ventas. Así como su gusto por conocer gente y que disfruta de las aventuras que publica en sus redes sociales. “Estaba en la India, acababa de llegar a un ‘ashram’ (lugar de meditación) en el que iba a empezar un entrenamiento de yoga, como era un sitio silencioso no podía gritar. Eran las 2 de la mañana cuando me llamaron y me dijeron que me habían escogido para ser la nueva embajadora de Vidanta. No lo podía creer”, contó la joven

El dato

Martens compartirá a través de Facebook, Instagram y YouTube todo lo que la marca tiene para sus clientes.